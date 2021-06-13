Ученые заинтересовались спонтанными исцелениями от рака после коронавируса

Москва, 13 июня. Специалистам известно несколько случаев улучшения состояния больных раком после перенесенного коронавируса.

Такое явление описали ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане и представители британского научного сообщества. В этих случаях иммунитет человека реагирует не совсем обычно. Вместе с коронавирусом он уничтожает раковые клетки.

О связи инфекций и спонтанном излечении от рака заявляли еще в конце XIX века. Тогда врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Важно понимать, что в современных реалиях коронавирус — это не лекарство от рака. Сейчас под «вакцинами Коли» подразумевают специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы, поражающие только клетки злокачественных опухолей.

Британский врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, что рак щитовидной железы можно распознать по измененному голосу, в частности по хрипоте. На такой симптом нельзя не обращать внимание, подчеркнул медик. В некоторых случаях хрипота может указывать и на бактериальную инфекцию.