Мостовой заявил, что Бельгия указала России на ее «местечковые замашки»

Москва, 13 июня. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды в матче Евро-2020 с Бельгией.

Сборная Бельгии указала России на «местечковые замашки» в матче Евро-2020, считает Александр Мостовой. По мнению экс-игрока московского «Спартака», национальная команда очень пассивно действовала в атаке.

«Может, первый гол и был забит не по правилам, пусть в этом судейские эксперты разберутся. Но наши создали один полумомент. Думали, что Россия проиграет, но не так крупно и безударно», — отметил Мостовой.

Российская сборная уступила Бельгии со счетом 0:3. Второй матч Евро-2020 подопечные Черчесова проведут 16 июня. Соперником российской сборной станет Финляндия.

Ранее Евгений Кафельников раскритиковал игру сборной России в матче с Бельгией. Свое мнение именитый теннисист выразил в социальных сетях.