Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 13:57
13:55
Происшествия
В Петербурге сотрудники МЧС спасли двух тонущих в пруду школьниц
13:55
Армия
Американская военная техника будет переброшена из Венгрии в ФРГ через Чехию
13:52
Общество
Гинцбург заявил о работе по изучению российских мутаций коронавируса
13:52
Армия
Глава Генштаба ВС Франции принял решение оставить свой пост
13:51
Армия
Чешские авиаконструкторы отказались менять вертолеты семейства Ми на западные аналоги
13:50
Общество
Кевин Бейкон сыграет главного злодея в новой версии фильма «Токсичный мститель»
13:50
Армия
Шойгу сообщил о высокой посещаемости Главного храма ВС РФ
13:49
Экономика
«Большая семерка» нарастит инвестиции в экопроекты
13:44
Общество
Кадры со съемок «Русалочки» с темнокожей актрисой привели пользователей в бешенство
13:43
Общество
Форум «Россия — страна возможностей» перенесут из-за ситуации с COVID-19
Все новости

Мостовой заявил, что Бельгия указала России на ее «местечковые замашки»

Спорт
Мостовой заявил, что Бельгия указала России на ее «местечковые замашки»
instagram.com  /  @aleksandr_mostovoi_10

Москва, 13 июня. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды в матче Евро-2020 с Бельгией.

Сборная Бельгии указала России на «местечковые замашки» в матче Евро-2020, считает Александр Мостовой. По мнению экс-игрока московского «Спартака», национальная команда очень пассивно действовала в атаке.

«Может, первый гол и был забит не по правилам, пусть в этом судейские эксперты разберутся. Но наши создали один полумомент. Думали, что Россия проиграет, но не так крупно и безударно», — отметил Мостовой.

Российская сборная уступила Бельгии со счетом 0:3. Второй матч Евро-2020 подопечные Черчесова проведут 16 июня. Соперником российской сборной станет Финляндия.

Ранее Евгений Кафельников раскритиковал игру сборной России в матче с Бельгией. Свое мнение именитый теннисист выразил в социальных сетях.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Мостовой заявил, что Бельгия указала России на ее «местечковые замашки»
футбол россия бельгия мостовой евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 101436 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79364 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59505 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47838 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 42843 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru