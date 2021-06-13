«Священная земля»: Байден сделает из гей-клуба в Орландо национальный мемориал

Орландо, 13 июня. Президент США Джозеф Байден заявил, что подпишет закон, согласно которому гей-клуб «Пульс» в Орландо штата Флорида получит статус национального мемориала. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

Statement by President Joe Biden on the 5th Anniversary of the Pulse Nightclub Shootinghttps://t.co/EClEW48Px8 — White House Briefing Room (@WH_BriefingRoom) June 12, 2021

Байден в своем заявлении напомнил о событиях 2016 года, когда религиозный фанатик убил 49 человек, и отметил, что клуб превратился в место «невыразимой боли и потери». Он также поблагодарил всех, кто помогал устранять последствия трагедии, и латиноамериканскую общину.

«В ближайшие дни я подпишу законопроект о присвоении ночному клубу «Пульс» статуса национального мемориала, закрепив в законе то, что было правдой с того ужасного дня пять лет назад. Ночной клуб «Пульс» — священная земля», — заявил президент.

Американский лидер также подчеркнул, что страна должна искоренить ненависть, которая способствует насилию в отношении трансгендерных женщин и других представители ЛГБТ-сообщества. Для этого сенат в скором времени примет соответствующий закон.

«Мы должны создать мир, в котором наши молодые люди из ЛГБТ-сообщества будут любимы, приняты и чувствовать себя в безопасности. Сенат должен быстро принять Закон о равенстве, закон, который обеспечит ЛГБТ-американцам равную защиту», — заключил он.

Худший теракт с 11 сентября

Расстрел в ночном гей-клубе «Пульс» произошел 12 июня 2016 года. 29-летний Омар Саддики Матин пришел в развлекательное заведение, где убил 49 человек и ранил еще 53. Нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой и пистолетом, а на его теле и в машине была закреплена взрывчатка. В тот вечер в клубе была тематическая вечеринка «Латинская ночь» и большинство убитых и пострадавших были латиноамериканцами.

По версии СМИ, Матин симпатизировал «Исламскому государству»1 (Организация запрещена на территории РФ) и перед стрельбой якобы звонил по номеру 911 и присягнул на верность организации. Его застрелили во время штурма клуба.

PULSE 6.12.16 ????️‍???? Remembering the victims of the Pulse nightclub shooting 5 years ago. pic.twitter.com/TDNDdDaum2 — WPTV (@WPTV) June 12, 2021

События в Орландо считаются самым массовым проявлением насилия по отношению к ЛГБТ-сообществу за всю историю США и худшим терактом со времен 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.