«Священная земля»: Байден сделает из гей-клуба в Орландо национальный мемориал

Орландо, 13 июня. Президент США Джозеф Байден заявил, что подпишет закон, согласно которому гей-клуб «Пульс» в Орландо штата Флорида получит статус национального мемориала. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

Statement by President Joe Biden on the 5th Anniversary of the Pulse Nightclub Shootinghttps://t.co/EClEW48Px8