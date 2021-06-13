Джанабаева показала, как Меладзе гуляет с двухмесячной дочерью на руках

Москва, 13 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева порадовала поклонников новыми кадрами со своим супругом, певцом Валерием Меладзе и их двухмесячной дочерью Агатой.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое во время семейной прогулки. Джанабаева показала, как ее супруг дышит свежим воздухом с маленьким ребенком на руках. Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что совсем недавно Меладзе получил награду как легенда российского шоу-бизнеса на премии RU.TV.

«Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают. И что же они думают?» — спросила певица, обращаясь к мужу. «Кормить когда будем малышку?» — ответил Меладзе.

Подписчики Джанабаевой пришли в восторг от ее нового семейного видео. Некоторые поклонники похвалили ответ певца на вопрос жены.

«Какие же вы классные родители!»; «Классные! Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!»; «Отец! Главное — накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят», — восхитились комментаторы.

После рождения третьего совместного ребенка Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали гостями шоу Ивана Урганта. Певец отметил, что сам помогает супруге с дочерью, а также пожаловался на бессонные ночи.