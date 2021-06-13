Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 13:57
13:55
Происшествия
В Петербурге сотрудники МЧС спасли двух тонущих в пруду школьниц
13:55
Армия
Американская военная техника будет переброшена из Венгрии в ФРГ через Чехию
13:52
Общество
Гинцбург заявил о работе по изучению российских мутаций коронавируса
13:52
Армия
Глава Генштаба ВС Франции принял решение оставить свой пост
13:51
Армия
Чешские авиаконструкторы отказались менять вертолеты семейства Ми на западные аналоги
13:50
Общество
Кевин Бейкон сыграет главного злодея в новой версии фильма «Токсичный мститель»
13:50
Армия
Шойгу сообщил о высокой посещаемости Главного храма ВС РФ
13:49
Экономика
«Большая семерка» нарастит инвестиции в экопроекты
13:44
Общество
Кадры со съемок «Русалочки» с темнокожей актрисой привели пользователей в бешенство
13:43
Общество
Форум «Россия — страна возможностей» перенесут из-за ситуации с COVID-19
Все новости

Джанабаева показала, как Меладзе гуляет с двухмесячной дочерью на руках

  /   Обновлено: 13 июня 2021 12:51
Шоу-бизнес
Джанабаева показала, как Меладзе гуляет с двухмесячной дочерью на руках
instagram.com  /  @albinadzhanabaeva

Москва, 13 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева порадовала поклонников новыми кадрами со своим супругом, певцом Валерием Меладзе и их двухмесячной дочерью Агатой.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое во время семейной прогулки. Джанабаева показала, как ее супруг дышит свежим воздухом с маленьким ребенком на руках. Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что совсем недавно Меладзе получил награду как легенда российского шоу-бизнеса на премии RU.TV.

«Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают. И что же они думают?» — спросила певица, обращаясь к мужу.

«Кормить когда будем малышку?» — ответил Меладзе.

Подписчики Джанабаевой пришли в восторг от ее нового семейного видео. Некоторые поклонники похвалили ответ певца на вопрос жены.

«Какие же вы классные родители!»;

«Классные! Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!»;

«Отец! Главное — накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят», — восхитились комментаторы.

После рождения третьего совместного ребенка Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали гостями шоу Ивана Урганта. Певец отметил, что сам помогает супруге с дочерью, а также пожаловался на бессонные ночи.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джанабаева показала, как Меладзе гуляет с двухмесячной дочерью на руках
звезды меладзе джанабаева
Комментировать
Эксклюзив
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 101436 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79364 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59505 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47838 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 42843 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru