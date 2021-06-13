Тренер Юрий Семин призвал не поднимать панику после поражения России от Бельгии

Москва, 13 июня. Бывший тренер сборной России и наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, что разгром сборной России в матче с командой Бельгии не ставит крест на выходе россиян из группы.

В Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, состоялся матч первого тура группового этапа Евро-2020. На стадионе «Газпром Арена» встретились сборные России и Бельгии. Игра закончилась поражением россиян со счетом 3:0. Юрий Семин, который в 2005 году был главным тренером национальной команды, назвал прошедшую встречу крайне неудачной.

Семин отметил, что россияне сделали много серьезных ошибок. Даже попытки наставника сборной Станислава Черчесова переломить ситуацию во втором тайме оказались нерезультативными. По словам Юрия Семина, подобный исход был ожидаем, ведь бельгийцы являются фаворитами группы и «объективно сильней» наших. Несмотря на это, экс-тренер сборной России считает, что рано поднимать панику — у россиян еще есть шансы на выход из группы.

«Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию - попадем в следующий раунд», — высказался Семин в интервью «Чемпионату».

Ранее бывший защитник российской сборной Валерий Минько заявил, что национальная команда должна была играть более агрессивно в матче с Бельгией. По его мнению, у российской сборной не получилась игра ни в обороне, ни в атаке.