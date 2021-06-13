Наталья Поклонская упрекнула ООН в равнодушии к водной блокаде Крыма

Москва, 13 июня. ООН осознанно затягивает с оценкой водной блокады Крыма, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Как рассказала депутат, она направила в ООН обращение с призывом оценить действия украинских властей, которые перекрыли поставку пресной воды в Крым. Однако ответа до сих пор не поступило.

«Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется», — упрекнула Наталья Поклонская международную организацию.

Ранее депутат заявила о нежелании Украины налаживать отношения с Россией. По ее словам, Москва и Киев могут построить эффективный диалог, если этого захотят украинские власти.