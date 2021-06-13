Королева Великобритании выпьет чай с президентом США и его супругой

Лондон, 13 июня. Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл выпьют чай с королевой Великобритании Елизаветой II после саммита G7. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мероприятие пройдет в Виндзорском замке, где королева живет в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Гостей встретит почетный караул, сформированный Первым гренадерским гвардейским батальоном Королевской роты. После прибытия американской стороны прозвучит гимн США и будет произведен торжественный залп.

По словам Джилл Байден, встреча с королевой является радостной частью визита в Великобританию. Она добавила, что с нетерпением ждет мероприятия.

Ранее стало известно, что Байден вместе с супругой нарушили королевский протокол на саммите G7. Они прибыли на мероприятие позже Елизаветы II.