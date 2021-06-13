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Выявлена разница между женскими и мужскими тратами

Экономика
Выявлена разница между женскими и мужскими тратами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июня. Аналитики банка «Русский стандарт» проанализировали статистику расходов россиян за первый квартал текущего года. Специалисты изучили женские и мужские траты.

Проанализированы категории расходов, средний чек, медианный возраст и география. Мужчины гораздо больше любят фастфуд, чем женщины. Затраты представителей сильного пола на 20% выше. Девушки больше тратят денежные средства на обновление гардероба (3065 рублей). В магазинах мужчины отдают на 9% больше (684 рубля) женщин (630 рублей), передает РИА Новости.

Среди женщин особое место заняли расходы на транспорт (263 рубля). Далее следуют аптеки со средним чеком 807 рублей. Мужчины предпочитают больше тратить на обслуживание машин (1783 рубля). На четвертой позиции находятся телекоммуникационные услуги (988 рублей). Пятерку замыкает оплата такси (309 рублей).

Ранее сообщалось, что россияне тратят от четверти до половины собственных денежных средств на покупки в супермаркете. Если придерживаться нескольких простых правил, число приобретений можно контролировать. Гражданам рекомендуется составлять список.

Продиктованные коронавирусом изменения мировой экономики могут коснуться потребительских цен в России, сообщает издание INFOX. По мнению экспертов, защита финансового сектора потребует расширения программы государственно-частного партнерства.

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траты покупки средний чек
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