Настя Каменских показала фанатам, как выглядит без макияжа

Киев, 13 июня. Украинская певица Настя Каменских привела в восторг поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram свежий снимок. В кадре звезда предстала без макияжа и укладки.

Каменских не раз в интервью отмечала, что в жизни старается использовать как можно меньше косметики. Артистка часто публикует в соцсети снимки, на которых позирует без грамма макияжа. Звезду даже не смущает 5-ти миллионная аудитория. По словам певицы, она всегда выступала за естественную красоту, поэтому искренне не понимает, почему молодые девушки стремятся «изуродовать» себя тоннами косметики.

Настя Каменских на собственном примере демонстрирует, что настоящая красота — это не про укладку и макияж, а про уверенность и любовь к себе. Так, на новом снимке певица показала, как выглядит ее кожа без фотошопа и косметики. Особого шарма кадру добавили лучи солнца, которые ниспадают на лицо звезды.

Фанаты восхитились «честной» фотографией Каменских. В комментариях певицы осыпали комплиментами и отметили, что у нее от природы выразительные черты лица, поэтому она может обходиться без фотофильтров.

«Нереально красивая! Просто ангел!»; «Солнечная и сияющая фотография!»; «Боже, Анастасия, как вы естественно красивы!» — написали поклонники.

Ранее Настя Каменских дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, как складываются ее отношения с бывшей супругой рэпера Потапа и его сыном Андреем.