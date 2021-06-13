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Политолог Бондаренко рассказал, почему украинцы голосовали за Зеленского

Политика
Политолог Бондаренко рассказал, почему украинцы голосовали за Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 13 июня. Победа украинского комика Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году стала для многих неожиданностью, заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

В период с 2014-го по 2019-й практически все политики Украины дискредитировали сами себя. Социологические опросы показали, что уровень поддержки чиновников и законодателей не превышал 20%. Плюс ко всему никто из них не мог представлять интересы всей страны. Каждый боялся потерять собственную нишу.

По словам Бондаренко, появление Зеленского у многих граждан ассоциировалось с новым словом в политике.

«Якобы это та самая tabula rasa, чистый лист, с которого можно начать новую политику. Тем более многие посмотрели сериал «Слуга народа» и увидели в персонаже Зеленского образ идеального президента», — сказал политолог.

Украинцы надеялись, что Зеленский не станет повторять ошибки предыдущих украинских руководителей. Он должен был стать приговором для экс-президента Петра Порошенко. Однако очень многие разочаровались в «новых лицах» во власти, поскольку поняли, что такие личности не могут гарантировать успех и эффективность, заключил эксперт.

Украинцы ранее раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского. По их мнению, это может сильно ударить по простым гражданам.

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