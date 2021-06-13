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Художник привлек внимание к загрязнению окружающей среды с помощью мусорной инсталляции

Видео
Художник привлек внимание к загрязнению окружающей среды с помощью мусорной инсталляции

Спасительный для планеты сон увидел житель Краснодара. Владимир Кандр — художник, и он настолько переживает за сохранность природы, что подобно Менделееву видит во сне пути разрешения задач.

Внимание к вопросу экологии Владимир привлек с помощью мусорной инсталляции. 

«Она [в высоту] — пять с половиной метров. Мы собрали более трех тонн мусора, переработали его, и сделали такую разборную конструкцию. Эта волна разбирается на девять частей, перевозится, транспортабельна. В центре сделали нишу, в которую можно погрузиться, и прочувствовать, как мы уничтожаем и давим на окружающий мир своей цивилизацией современной», — поделился художник.

Произведение мусорного искусства так и называется — «Волна». Ее компоненты — оставленные туристами отходы. Чаще всего, кроме упаковок от продуктов, попадаются зажигалки и обувь без пары. Иногда среди находок оказываются и настоящие мусорные редкости — бочонки или бутылки коньяка.

«На 50 метров можно просто КАМАЗ пригонять и чистить, дикие пляжи все очень грязные. Вот мы сейчас находимся на централизованном пляже, здесь в центре этой бухты еще убирают, и сегодня мы приехали — здесь достаточно чисто, хотя прошел шторм. Если только отойти вправо, влево, где дикое место, что мы с вами и увидим — очень много мусора плавает в море, и на берегу просто мусорные кучи даже есть», — рассказал экоактивист.

Владимир поделился, что одной кучей дело не ограничится. В настоящий момент он работает над следующим мусорным проектом, который обещает быть еще масштабнее.

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