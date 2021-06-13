В США рассказали, сможет ли встреча Путина и Байдена «подружить» Россию и НАТО

Вашингтон, 13 июня. Россия может «подружиться» с Североатлантическим альянсом после встречи президента РФ Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джо Байдена, считают американские журналисты.

Отношения между Москвой и государствами из состава НАТО в настоящий момент находятся в самом худшем состоянии со времен холодной войны, отметили авторы издания The Hill, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, в момент ослабления каналов связи и планов кризисного контроля может произойти какой-либо инцидент, который повлечет начало вооруженного противостояния.

Американским и российским должностным лицам стоит использовать уже проверенные методы взаимодействия для выстраивания конструктивного диалога, который позволит снизить риски военных инцидентов, отметили журналисты. По их мнению, руководству НАТО необходимо на предстоящем саммите обсудить перспективы развития канала связи с командованием ВС РФ и расширения круга государств из состава блока, способных взаимодействовать с Москвой.

«Встречи на высоком уровне не обязательно должны определяться формальной повесткой дня, а скорее должны рассматриваться сценарии и искать прагматические решения», — уверены журналисты.

Странам НАТО и России нужно более тщательно взаимодействовать в рамках пяти основных направлений, считают авторы материала. По их словам, среди них вопрос предотвращение кризисных ситуаций из-за развертывания ракетного вооружения в европейских странах. Подобные усилия помогут обсудить будущие риски, а не решить уже неактуальные вопросы, чему может поспособствовать предстоящая встреча Путина и Байдена, после которой возрастет вероятность сближения РФ и Альянса, резюмировали аналитики.

Ранее американские эксперты рассказали, почему Россия не оставит НАТО шансов на победу в возможной войне. По их словам, российскому военному руководству удалось эффективно модернизировать вооружение, получив возможность бросить вызов Западу.