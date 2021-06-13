Мишустин расширил программу детского кешбэка

Москва, 13 июня. Правительство РФ направит дополнительные 4,5 млрд рублей на поддержку детского отдыха в лагерях.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому кабмин дополнительно профинансирует программу детского кешбэка на поездки в летние лагеря на 4,5 млрд рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Правительство постановило, что целевой аудиторией для получения пособия станут семьи, направляющие детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября этого года. Сроки приобретения путевок в этом случае значения не имеют.

Предыдущий государственный транш на детский туристический кешбэк составил 5 млрд рублей. Программа предполагает, что семьи смогут компенсировать затраты на билеты и вернуть до 20 тыс. рублей.