Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией

Второй день Евро-2020 запомнился Европе и всему футбольному миру драматичным, ужасающим событием, которое случилось во время матча между сборными Дании и Финляндии.
Встреча проходила довольно спокойно, ничего не предвещало беды, но вдруг на 43-й минуте на поле внезапно свалился датский полузащитник 29-летний Кристиан Эриксен. Игрок потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сначала никто не придал инциденту особого значения — игра продолжалась, но затем к рухнувшему на газон Крису подбежали шокированные партнеры и врачи. Матч прервали, а зрителей попросили оставаться на своих местах.
Через несколько секунд после падения Эриксена к нему подбежал защитник Йоаким Меле и стал проверять состояние Кристиана. Следом на подмогу отправился капитан датчан Симон Кьер, который, не растерявшись, оказал соотечественнику первую помощь — он перевернул Эриксена и проверил у того западение языка.
Главный арбитр встречи Дания — Финляндия Энтони Тэйлор в срочном порядке вызвал медицинскую бригаду на поле. Сначала у Кристиана дежурили два медика, затем к ним подбежали еще шесть сотрудников медицинского штаба, четверо — с носилками. Пока Эриксену оказывали помощь, датчане окружили футболиста, чтобы не позволить искушенным репортерам снимать происходящее на камеры. Финская команда тем временем молилась за соперника, девушка Кристиана истошно рыдала, датские и финские болельщики скандировали «Кристиан Эриксен», форвард датчан Йонас Винд изо всех сил старался сдержать слезы, а главный тренер команды Дании Каспер Хьюлманд присел на корточки, нервно ожидая вердикта врачей.
Уже через пару минут один из медиков интенсивно делал Эриксену непрямой массаж сердца, еще через минуту двое врачей, видимо, принесли дефибриллятор для запуска сердечной мышцы пострадавшего. Затем к футболисту направилась еще одна бригада врачей с реанимационным креслом.
Через десять минут после случившегося матч официально прервали, игроки сборной Финляндии покинули поле и ожидали дальнейших указаний уже в подтрибунном помещении. В это же время возлюбленная Эриксена Сабрина Квист продолжала плакать на плече утешавшего ее капитана датчан Симона Кьера.
Эриксена на каталке с аппаратом искусственного дыхания доставили в машину скорой помощи, которая отправилась в ближайший госпиталь.
Матч сначала решили отложить на следующий день, но позже появилась информация, что Эриксен пришел в сознание. Представители датской сборной сообщили, что полузащитника удалось спасти благодаря грамотным и оперативным действиям врача сборной. Сам Крис позвонил из больничной палаты своей команде и попросил товарищей доиграть матч без переноса. Датчане вернулись, финны аплодировали соперникам за самоотверженность и характер, но футбол есть футбол — в итоге команда Дании уступила сборной Финляндии со счетом 0:1, понятно, что подопечным Хьюлманда было уже не до игры и не до результата.
Поздно вечером 12 июня врач сборной Дании Мортен Бозен рассказал о первых минутах инцидента, произошедшего с Эриксеном в концовке первого тайма. Он подчеркнул, что врачей на поле вызвали без промедления, и отметил слаженную работу всех экстренных служб.
«Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова Бозена BT.
Кроме того, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, открывший счет в матче с командой России, посвятил свой гол Кристиану Эриксену, обратившись к нему через телевизионную камеру.
«Крис, я люблю тебя!» — крикнул в камеру Лукаку.
К Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время матча, обратились также президенты ФИФА и УЕФА — Джанни Инфантино и Александер Чеферин — и пожелали ему скорейшего выздоровления. Они выразили поддержку датской сборной и семье пострадавшего футболиста.