Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией

Второй день Евро-2020 запомнился Европе и всему футбольному миру драматичным, ужасающим событием, которое случилось во время матча между сборными Дании и Финляндии.

Встреча проходила довольно спокойно, ничего не предвещало беды, но вдруг на 43-й минуте на поле внезапно свалился датский полузащитник 29-летний Кристиан Эриксен. Игрок потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сначала никто не придал инциденту особого значения — игра продолжалась, но затем к рухнувшему на газон Крису подбежали шокированные партнеры и врачи. Матч прервали, а зрителей попросили оставаться на своих местах.

Через несколько секунд после падения Эриксена к нему подбежал защитник Йоаким Меле и стал проверять состояние Кристиана. Следом на подмогу отправился капитан датчан Симон Кьер, который, не растерявшись, оказал соотечественнику первую помощь — он перевернул Эриксена и проверил у того западение языка.

Главный арбитр встречи Дания — Финляндия Энтони Тэйлор в срочном порядке вызвал медицинскую бригаду на поле. Сначала у Кристиана дежурили два медика, затем к ним подбежали еще шесть сотрудников медицинского штаба, четверо — с носилками. Пока Эриксену оказывали помощь, датчане окружили футболиста, чтобы не позволить искушенным репортерам снимать происходящее на камеры. Финская команда тем временем молилась за соперника, девушка Кристиана истошно рыдала, датские и финские болельщики скандировали «Кристиан Эриксен», форвард датчан Йонас Винд изо всех сил старался сдержать слезы, а главный тренер команды Дании Каспер Хьюлманд присел на корточки, нервно ожидая вердикта врачей.

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Уже через пару минут один из медиков интенсивно делал Эриксену непрямой массаж сердца, еще через минуту двое врачей, видимо, принесли дефибриллятор для запуска сердечной мышцы пострадавшего. Затем к футболисту направилась еще одна бригада врачей с реанимационным креслом.

Через десять минут после случившегося матч официально прервали, игроки сборной Финляндии покинули поле и ожидали дальнейших указаний уже в подтрибунном помещении. В это же время возлюбленная Эриксена Сабрина Квист продолжала плакать на плече утешавшего ее капитана датчан Симона Кьера.

Эриксена на каталке с аппаратом искусственного дыхания доставили в машину скорой помощи, которая отправилась в ближайший госпиталь.

Матч сначала решили отложить на следующий день, но позже появилась информация, что Эриксен пришел в сознание. Представители датской сборной сообщили, что полузащитника удалось спасти благодаря грамотным и оперативным действиям врача сборной. Сам Крис позвонил из больничной палаты своей команде и попросил товарищей доиграть матч без переноса. Датчане вернулись, финны аплодировали соперникам за самоотверженность и характер, но футбол есть футбол — в итоге команда Дании уступила сборной Финляндии со счетом 0:1, понятно, что подопечным Хьюлманда было уже не до игры и не до результата.

Поздно вечером 12 июня врач сборной Дании Мортен Бозен рассказал о первых минутах инцидента, произошедшего с Эриксеном в концовке первого тайма. Он подчеркнул, что врачей на поле вызвали без промедления, и отметил слаженную работу всех экстренных служб.

«Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова Бозена BT.

Nation News / Юлия Нуртдинова

Кроме того, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, открывший счет в матче с командой России, посвятил свой гол Кристиану Эриксену, обратившись к нему через телевизионную камеру.

«Крис, я люблю тебя!» — крикнул в камеру Лукаку.

К Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время матча, обратились также президенты ФИФА и УЕФА — Джанни Инфантино и Александер Чеферин — и пожелали ему скорейшего выздоровления. Они выразили поддержку датской сборной и семье пострадавшего футболиста.