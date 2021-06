Мексика пожертвует латиноамериканским странам вакцины от COVID-19

Мехико, 13 июня. Мексика пожертвовала Боливии, Парагваю и Белизу 400 тысяч доз вакцин от COVID-19 12 и 13 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на официальной странице в Twitter.

Белиз получил 100 тысяч доз вакцин, а Боливия и Парагвай — по 150 тысяч.

Как говорится в официальном заявлении, решение было принято президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и реализовано Эбрардом с целью «обеспечения доступа к вакцинам в странах региона».

Власти отметили, что благодаря сотрудничеству Мексика «сможет получить доступ к 77 млн доз в течение 2021 года».

Эбрард сообщил, что Мексика совершает эти пожертвования в качестве председателя Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), созданного с целью углубления интеграции в регионе и уменьшения влияния США. Эксперты также отмечают стремление Мексики укрепить свое лидерство в регионе на фоне кризиса в Бразилии.

Заместитель министра по многосторонним вопросам и правам человека Марта Дельгадо подчеркнула, что лично доставит вакцины в «братские страны» — Гватемалу, Гондурас и Сальвадор.

Замминистра добавила, что после проведения консультаций со странами региона правительство Мексики планирует совершить еще несколько поставок в разные страны Латинской Америки в ближайшем будущем.

10 июня администрация президента США Джо Байдена сообщила о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer для пожертвования другим странам. На первом этапе около 6 млн доз будут отправлены в такие латиноамериканские страны, как Бразилия, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаити и Доминиканская Республика.

При объявлении о реализации благотворительной программы Байден несколько раз подчеркнул, что пожертвования будут сделаны «без каких-либо обязательств» для стран-реципиентов и «без оказания давления для получения выгод».

"Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions," Pres. Biden says, as he announces the U.S.'s plan to purchase and globally distribute 500 million vaccine doses.



"We're doing this to save lives." https://t.co/se6vf1PhFi pic.twitter.com/39FwyCuQeT