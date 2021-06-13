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Мексика пожертвует латиноамериканским странам вакцины от COVID-19

Латинская Америка
Мексика пожертвует латиноамериканским странам вакцины от COVID-19
Prt Scr twitter.com  /  @SRE_mx

Мехико, 13 июня. Мексика пожертвовала Боливии, Парагваю и Белизу 400 тысяч доз вакцин от COVID-19 12 и 13 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на официальной странице в Twitter.

Белиз получил 100 тысяч доз вакцин, а Боливия и Парагвай — по 150 тысяч.

Как говорится в официальном заявлении, решение было принято президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и реализовано Эбрардом с целью «обеспечения доступа к вакцинам в странах региона».

«Вакцины, которые будут доставлены Мексикой странам Латинской Америки, являются результатом соглашения о сотрудничестве между правительством Мексики и Аргентины, фондом Карлоса Слима, AstraZeneca, аргентинской лабораторией mAbxience, где производится действующее вещество, а также мексиканской лабораторией Liomont, которая занимается упаковкой препаратов», — написано в тексте.

Власти отметили, что благодаря сотрудничеству Мексика «сможет получить доступ к 77 млн доз в течение 2021 года».

Эбрард сообщил, что Мексика совершает эти пожертвования в качестве председателя Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), созданного с целью углубления интеграции в регионе и уменьшения влияния США. Эксперты также отмечают стремление Мексики укрепить свое лидерство в регионе на фоне кризиса в Бразилии.

Заместитель министра по многосторонним вопросам и правам человека Марта Дельгадо подчеркнула, что лично доставит вакцины в «братские страны» — Гватемалу, Гондурас и Сальвадор.

«Мы убеждены, что межрегиональная солидарность должна восторжествовать во времена кризиса, в связи с чем этим утром мы отправили 400 тысяч доз вакцин в качестве пожертвования Белизу, Боливии и Парагваю», — отметила она.

Замминистра добавила, что после проведения консультаций со странами региона правительство Мексики планирует совершить еще несколько поставок в разные страны Латинской Америки в ближайшем будущем.

Пожертвования США и Венесуэлы

10 июня администрация президента США Джо Байдена сообщила о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer для пожертвования другим странам. На первом этапе около 6 млн доз будут отправлены в такие латиноамериканские страны, как Бразилия, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаити и Доминиканская Республика.

При объявлении о реализации благотворительной программы Байден несколько раз подчеркнул, что пожертвования будут сделаны «без каких-либо обязательств» для стран-реципиентов и «без оказания давления для получения выгод».

Несмотря на заявленную политическую нейтральность, США не включили Венесуэлу в международную благотворительную программу по раздаче вакцины от COVID-19. В ответ на это президент Боливарианской Республики Николас Мадуро раскритиковал решение администрации Байдена, отметив, что страна подвергается «ужасающим преследованиям».

Представители США объяснили отсутствие Венесуэлы в списке стран-получателей «непрозрачностью доставки вакцин населению».

11 июня стало известно, что часть средств, выделенных правительством Венесуэлы для покупки вакцин через механизм СOVAX, была заблокирована швейцарским банком. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал это «преступлением» против народа.

500 тысяч доз «Спутника V»

12 июня в Венесуэлу была доставлена новая партия российской вакцины «Спутник V» из 500 тысяч доз. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Спасибо России! Только что были доставлены 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые будут использованы для реализации Плана массовой вакцинации от СOVID-19», — заявила вице-президент.

Родригес отметила, что несмотря на «преступные санкции» со стороны «безжалостных гегемонов, которые блокируют поставки вакцин», латиноамериканская страна продолжает свою борьбу против пандемии, в том числе благодаря «сотрудничеству, братским отношениям и научным достижениям России».

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вакцина боливия мексика парагвай
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