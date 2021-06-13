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Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент

Технологии
Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент
samsung.com  /  SAMSUNG

Сеул, 13 июня. Южнокорейский производитель техники Samsung отменил выход своего нового флагмана Galaxy S21 FE. Ожидалось, что эта модель увидит свет в августе.

У производителя нет необходимых комплектующих для дальнейшей работы над устройством. Компания Samsung столкнулась с дефицитом однокристальных платформ. Ее представители еще 11 июня разослали партнерам уведомления о приостановке выпуска смартфона Galaxy S21 FE. Ожидалось, что этот гаджет будет дешевле, чем Galaxy S21, вышедший в первой половине 2021 года.

Шведский психиатр Андерс Хансен объяснил, почему смартфоны вредят мозгу. Специалист изучал влияние гаджетов на человеческий интеллект с точки зрения эволюции. Выяснилось, что в среднем люди ежедневно касаются телефона свыше 2,6 тыс. раз. Однако их мозг совершенно не приспособлен к цифровому миру.

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samsung гаджеты galaxy f21
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