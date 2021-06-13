Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки

Москва, 13 июня. Ресторанный бизнес певицы и телеведущей Ольги Бузовой потерпел крупные убытки в 2020 году, сообщил источник ФАН. К компании есть претензии со стороны Федеральной налоговой службы.

Исполнительница хита «Мало половин» известна разнообразием деятельности. Бузова выпускала одежду под своим брендом и даже собственную криптовалюту, а на этой неделе дебютировала во МХАТе в спектакле о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин».

Однако ресторанный бизнес певицы оказался провальным. В 2020 году ООО «Бузова Рест Компани» понесло серьезные убытки в размере 27 миллионов рублей. Кроме того, раньше в организации числились девять сотрудников, но сейчас остался только один.

Участие Бузовой в спектакле МХАТа вызвало возмущение публики и многих артистов. К негодующим звездами присоединился сын певца Олега Газманова Родион. По его мнению, сейчас эфирами «правят» те, кто владеет большой аудиторией.