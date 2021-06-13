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Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией

Спорт
Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией
pfc-cska.com  /  Professional Football Club CSKA

Москва, 13 июня. Бывший защитник российской сборной Валерий Минько заявил, что национальная команда должна была играть более агрессивно в матче с Бельгией.

Встреча россиян с бельгийцами, прошедшая в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. По мнению Минько, российские игроки допустили ошибку в тактике.

«Я считаю, что на своем стадионе при своих болельщиках играть от обороны как-то не очень», — отметил защитник.

В итоге у российской сборной не получилась игра ни в обороне, ни в атаке, добавил футболист. В комментарии РИА Новости Минько также призвал не винить в проигрыше Андрея Семенова, из-за ошибки которого Ромелу Лукаку забил гол на десятой минуте встречи, поскольку бельгийцы владели инициативой и мячом.

После игры с Бельгией Семенов столкнулся с волной критики в Сети. Жена футболиста Ольга Семенова резко ответила пишущим негативные комментарии о ее муже.

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