Расширение условий семейной ипотеки окажет поддержку молодым семьям

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин недавно объявил о продлении льготного жилищного кредитования. Также россиянам сообщили о расширении условий семейной ипотеки.

Сейчас взять заем на жилье под 6% могут семьи, в которых после 1 января 2018 года появился второй или последующий ребенок либо есть ребенок-инвалид. Вскоре такой возможностью смогут воспользоваться и семьи, где с той же даты родился первенец, сообщает «Российская газета».

Первоначальный взнос у семейной ипотеки, как и у льготной, составляет минимум 15%. Это позволяет, имея в наличии всего 2 млн рублей, оформить в кредит еще 11 млн руб. За счет них можно купить двухкомнатную квартиру в Москве.

Расширение условий семейной ипотеки в первую очередь поможет молодым семьям, где недавно появился первый ребенок, отмечают эксперты. Эта программа позволяет рефинансировать взятый прежде кредит. Если граждане приобрели жилье в 2017 году под 10% годовых, а спустя два года у них родился первенец, то стоимость ссуды окажется заметно ниже.

Кроме того, с 1 июля неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет будут ежемесячно получать пособия в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Депутаты Государственной думы прорабатывают механизм мониторинга состояния жилых домов, передает INFOX. Это поможет оперативно предоставлять жильцам необходимую поддержку.