Турецкого любовника подозревают в расправе над украинской моделью

Анкара, 13 июня. Правоохранители задержали в Турции мужчину по подозрению в убийстве. Жертвой стала его любовница, украинская модель Анжелика Срабьянц.

По предварительным данным, перед преступлением любовники коротали вечер в ресторане, а затем поехали на такси домой. В салоне машины они поссорились и продолжили выяснять отношения в квартире.

Молодой мужчина подчеркнул, что во время конфликта возлюбленная выбежала на балкон, он схватил ее, но не удержал, и Срабьянц полетела вниз. Однако стражей порядка удивило одно обстоятельство: подозреваемый успел снять на видео момент падения. В ходе обыска в квартире обнаружены наркотики.

Россиянин приехал на отдых в турецкий город Аланья. Его труп был обнаружен в одном из отелей.