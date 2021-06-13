Найден способ определить импотенцию по походке

Токио, 13 июня. Японские ученые оценили походку более трехсот мужчин для того, чтобы определить отличительные черты движений при импотенции.

Представители сильного пола, которые делают маленькие шаги, на 40% чаще страдают из-за эректильной дисфункции. Это зависит от силы тазовых мышц. Если они в хорошем состоянии, то способность получать и поддерживать эрекцию улучшается. Обычно это отмечали у мужчин, которые делают большие шаги, передает Menshealth.

«Сила мышц и гибкость таза и ног являются ключевыми факторами эректильной дисфункции», — рассказали ученые из Университета Хиросаки.

Правильное питание является залогом высокого уровня сексуального желания. Грамотно выстроенный рацион способен поднять уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин, объяснил сексолог Дмитрий Гарин.