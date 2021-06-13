Путин озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом

Москва, 13 июня. Вопрос кибербезопасности будет затронут на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Лидер РФ назвал его самым важным на саммите в Женеве.

Глава государства предрек возможные тяжелые последствия в результате отключения целых систем в сфере информационных технологий. Москва за историю российско-американских отношений не предпринимала шагов по дестабилизации взаимодействия с Вашингтоном в сфере безопасности, подчеркнул Путин во время интервью медиаплатформе «Смотрим».

От встречи с американским коллегой президент России ждет отклика относительно создания систем взаимодействия по различным направлениям партнерства. Также он выказал надежду на нормализацию личных контактов с Байденом.