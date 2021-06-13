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Звезда «Холопа» Бортич призналась, что всегда была недовольна своим телом

Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Бортич призналась, что всегда была недовольна своим телом
instagram.com  /  @bortich

Москва, 13 июня. Актриса Саша Бортич, известная по фильмам «Холоп» и «Я худею», рассказала, что практически всю жизнь ведет «бой с генетикой» за стройную и подтянутую фигуру.

Бортич опубликовала откровенный пост на своей странице в Instagram, в котором призналась, что всегда была недовольна своим весом и фигурой. Звезда неоднократно садилась на диеты и пробовала различные методики, чтобы похудеть. Плотно заняться своим телом Бортич пришлось после родов. По признанию актрисы, сбросить 15 килограмм, которые она набрала за беременность, оказалось очень тяжело.

Звезда «Холопа» не считает себя идеальной. Однако она хочет изменить свою жизнь и в первую очередь начать с любви к себе и собственному телу. По словам Бортич, только так можно остановить бесконечные качели «скачущего веса», а также избежать срывов.

«Я верю, что выиграю этот неравный бой с генетикой и добьюсь своего. Обещаю почаще напоминать себе, что я молодец», — написала артистка.

Фанаты бросились поддержать актрису в комментариях. Поклонники начали на перебой осыпать Бортич комплиментами и убеждать, что сейчас она выглядит просто потрясающе. Многие отметили, что возможно дело не в «лишнем весе», а в психологических проблемах, поэтому модельная фигура не сделает звезду счастливее.

«Сколько бы большинство из нас ни весило, с нами вечно хвост из этих «лишних», как правило, только нам и видных, кило»;

«Не надо худеть! Главное быть в гармонии с собой и здоровьем! У вас прекрасная женская фигура!»

«Ты идеальна в любом весе, Саш!» — написали фолловеры.

Ранее Актриса Нелли Уварова пришла на программу «Вечерний Ургант». Зрители с трудом узнали в артистке героиню сериала «Не родись красивой». Звезда кардинально сменила имидж, став блондинкой с короткой стрижкой. Вместе с этим у нее заметно изменилась фигура, на что обратили внимание пользователи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Холопа» Бортич призналась, что всегда была недовольна своим телом
актриса фигура бортич
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