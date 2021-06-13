Врачи стабилизировали состояние датского футболиста Эриксена

Копенгаген, 13 июня. Датский футбольный союз сообщил о стабилизации игрока национальной сборной Кристиану Эриксену. Медики пока не поставили ему диагноз. Ему предстоит пройти обследование.

Эриксен был в стартовом составе команды в матче против Финляндии. Футболист в конце первого тайма упал на поле без сознания. Игру пришлось остановить почти на два часа. Медики на поле сразу бросились делать ему непрямой массаж сердца. На носилках его вынесли с поля и передали приехавшей бригаде врачей.

Датчане уступили финнам в первом групповом матче Евро-2020 со счетом 0:1.