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Кушанашвили в эфире YouTube-шоу предложил Бузовой начать встречаться

Шоу-бизнес
Кушанашвили в эфире YouTube-шоу предложил Бузовой начать встречаться
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 13 июня. Грузинский «антипублицист» Отар Кушанашвили посоветовал Ольге Бузовой перестать встречаться с несерьезными мужчинами и предложил ей обдумать свою кандидатуру в качестве бойфренда.

В январе этого года Бузова разорвала отношения с рэпером Давой. Расставание стало громким за счет скандала, который прокатился не только в СМИ, но и в соцсетях, где звезды друг друга демонстративно заблокировали. Бузова в интервью рассказывала, что Давид Манукян (настоящее имя Давы) не гнушался поднимать на нее руку. Медийных персон, которые не высказались по поводу расставания, почти не осталось. В их число недавно вошел и российско-грузинский журналист Отар Кушанашвили. Он заявил, что певице пора прекратить тратить свое время на несерьезных мужчин и сразу без стеснения предложил себя в качестве нового бойфренда.

«Можешь приехать ко мне на день рождения. Шандарахнем, шахматнем с тобой. Я тебе расскажу, чем я отличаюсь от Давы, вернее покажу», — обратился он к артистке в своем YouTube-шоу «Каково!?».

Стоит отметить, что Кушанашвили не присоединился к травле Бузовой, которая началась из-за участия певицы в постановке «Чудесный грузин» во МХАТе. Пока остальные эстрадные и театральные артисты заявляют, что скандально известной певице в театре не место, а постановка с ее участием превратится в фарс, Отар напротив поддержал начинания Бузовой и заявил, что ей нужно дать шанс проявить себя. А вот Даву публицист охарактеризовал крайне нелестно и отметил, что ведет он себя как «маленький потерявшийся пацан».

Тем временем реакция на премьеру «Чудесного грузина» в сети и в прессе не утихает. Российский актер Станислав Садальский тоже посетил премьеру постановки и после этого написал в Instagram, что обезьянка держалась на сцене лучше Бузовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кушанашвили в эфире YouTube-шоу предложил Бузовой начать встречаться
бузова дава кушинашвили
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