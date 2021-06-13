Стало известно о тайном богатстве Елизаветы II в 17,8 млрд долларов

Лондон, 13 июня. Британская королева Елизавета II оказалась владелицей одного из самых крупных в стране агентств недвижимости, прибыль которого уходит на «обеспечение нации».

Эксперты пришли к выводу, что крупное британское агентство недвижимости The Crown Estate может иметь отношение к королеве Великобритании Елизавете II, однако пока что точное имя владельца компании установить не удалось, об этом написало издание Deutsche Welle.

Общая сумма активов The Crown Estate достигает 17,8 млрд долларов (более 1,2 трлн рублей). Из этого специалисты сделали вывод, что Елизавета II является обладательницей огромного богатства.

Агентство владеет разного рода недвижимостью по всей стране. Ему принадлежат замки и коттеджи, земли, леса, парки и торговые центры. Компания также может совершать оффшорную коммерческую деятельность в связи с тем, что ей принадлежит более половины побережья Великобритании. Однако на сайте фирмы указана информация о том, что The Crown Estate принадлежит правящему монарху на время его правления. При этом владения не принадлежат лично королеве и она не может распоряжаться ими или продавать.

Прибыль компании каждый год уходит в казну британского правительства для обеспечения «прочного и всеобщего процветания нации». При этом 25 процентов от общего дохода направляется на содержание монаршей семьи. Таким образом, в 2018 и 2019 году 25 процентов прибыли The Crown Estate составили 85,9 млн фунтов стерлингов (более 8 млн рублей).

ФАН сообщал, что биограф Елизаветы II, автор книги «Королева» Мэтью Деннисон назвал верховную правительницу Великобритании «секретным оружием» британского правительства.