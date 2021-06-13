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Эксперт назвал способ избежать обмана при покупке золота

  /   Обновлено: 13 июня 2021 12:14
Общество
Эксперт назвал способ избежать обмана при покупке золота
wikipedia.org  /  Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 июня. Избежать обмана в момент приобретения ювелирных украшений помогут рекомендации специалиста школы «Ювелирный цех» Дмитрия Селиверстова.

Покупатели ювелирных изделий могут столкнуться с обманом недобросовестных поставщиков и некомпетентных работников. Способы выявить качество золотого украшения назвал эксперт в разговоре с телеканалом «360».

По словам Селиверстова, к приобретению драгоценного металла следует подойти крайне серьезно, поскольку украшение может нанести вред здоровью, кроме того, покупатель, не понимающий матчасть, может быть обманут.

Специалист отметил, что внимательней всего следует отнестись к пробе и проценту содержания золота. Так, в распространенной 585-й его содержание достигает 58,5%, остальное — серебро, медь, палладий и никель.

«Если на изделии нет клейма или ника производителя, это должно насторожить», — уточняет он.

Эксперт добавил, что с товарами, поставляемыми из-за границы, нужно быть осмотрительным, поскольку Китай, например, может ставить вместо пробы непонятные символы, за качество которых продавец не может отвечать.

Пробу российского образца практически невозможно подделать. При этом оригинал можно проверить на сайте Пробирной палаты. Отсутствие клейма будет свидетельствовать, что изделие не проходило экспертизу, следовательно за его материал никто не сможет поручиться, подчеркнул он.

Если от золотого украшения появилась сыпь или сухость кожи во время носки, то драгоценность — подделка. Крайне редко встречаются случаи, когда у человека имеется врожденная непереносимость металла, возникшая в связи с особенностями организма. По мнению эксперта, вернуть деньги за пустышку вряд ли получится, потому что крупные бренды в 90% случаев выигрывают суд.

«Это очень старый закон, который не менялся последние десятки лет. Сейчас как раз идет его редактирование», — уточнил специалист.

Ранее ФАН сообщил, что певица Ханна продемонстрировала поклонникам роскошный подарок, который она получила на годовщину от своего мужа — гендиректора лейбла Black Star Пашу.

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золото украшение ювелирное изделие
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