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Певица Катя Лель предположила, почему возник коронавирус

Шоу-бизнес
Певица Катя Лель предположила, почему возник коронавирус
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 13 июня. Певица Катя Лель, которая известна не только творчеством, но и рассказами об инопланетянах, объяснила возникновение пандемии коронавируса неожиданной причиной.

Исполнительница обратила внимание, что творческие люди серьезно пострадали от COVID-19. Среди скончавшихся от последствий коронавируса много актеров, музыкантов и писателей.

По мнению Кати Лель, пандемия — это следствие заговора небольшой группы богатых людей, пожелавших сократить население Земли и разобщить человечество. На эти подозрения певицу навело то, что из-за коронавируса артистов отправили по домам.

«Потом до меня дошло: творческие люди — это свет. Именно поэтому мы стали неугодны», — предположила исполнительница хита «Мой мармеладный».

Катю Лель поддержал в ее сомнительной теории духовный лидер и известный мистик из Африки Джозеф Майкл Леври. Они даже записали вместе альбом целительных мантр, вибрации которых якобы проникают в человека на уровне ДНК, сообщила артситка «Собеседнику».

Певица признавалась, что готовится к инопланетному вторжению. По ее словам, представители внеземных цивилизаций могут прибыть на нашу планету до наступления 2030 года.

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