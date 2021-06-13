Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 12:27
12:25
Общество
Московские врачи выявили 7704 случая коронавируса за сутки
12:24
Политика
Путин озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом
12:24
Общество
Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19
12:23
Технологии
Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент
12:20
Происшествия
Lexus вылетел с моста и попал на видео в Нижегородской области
12:19
Общество
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
12:18
Спорт
Врачи стабилизировали состояние датского футболиста Эриксена
12:17
Спорт
Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией
12:15
Экономика
Расширение условий семейной ипотеки окажет поддержку молодым семьям
12:14
Происшествия
Турецкого любовника подозревают в расправе над украинской моделью
Все новости

Жириновский рассказал о желании США «преклониться» перед Россией

Политика
Жириновский рассказал о желании США «преклониться» перед Россией
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 13 июня. США хотят установить тесные отношения с Россией, которая сейчас является лидером на политической арене.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Россия заняла на политической арене мировое лидерство и теперь к ней вынужден «идти на поклон» даже глава США Джо Байден, который хотел бы просто спокойно досидеть до конца своего срока, но без дружбы с российским лидером Владимиром Путиным ему этого сделать не удастся. Политик рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда».

«Президент США Байден торопится заручиться поддержкой Владимира Путина, иначе ему конец», — уточнил Жириновский.

Он также добавил, что, если Байден не установит с Россией нормальные отношения, то он не сможет спокойно доработать один срок и отправиться на второй. По словам политика, сейчас РФ занимает «господствующее» положение во всем мире. У страны самое мощное оружие и огромный запас ресурсов. Также он подчеркнул, что экономика России стабильна и активно развивается и обратил внимание на то, что в Европе и Америке, напротив, проходят массовые восстания и они, по словам главы ЛДПР, «полыхают» от недовольства граждан.

ФАН сообщал, что президент США Джо Байден на грядущем саммите намерен донести до российского лидера Владимира Путина, что «США вернулись».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Жириновский рассказал о желании США «преклониться» перед Россией
Жириновский путин байден
Комментировать
Эксклюзив
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 99088 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 78801 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 58975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47604 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 42603 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru