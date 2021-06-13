Жириновский рассказал о желании США «преклониться» перед Россией

Москва, 13 июня. США хотят установить тесные отношения с Россией, которая сейчас является лидером на политической арене.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Россия заняла на политической арене мировое лидерство и теперь к ней вынужден «идти на поклон» даже глава США Джо Байден, который хотел бы просто спокойно досидеть до конца своего срока, но без дружбы с российским лидером Владимиром Путиным ему этого сделать не удастся. Политик рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда».

«Президент США Байден торопится заручиться поддержкой Владимира Путина, иначе ему конец», — уточнил Жириновский.

Он также добавил, что, если Байден не установит с Россией нормальные отношения, то он не сможет спокойно доработать один срок и отправиться на второй. По словам политика, сейчас РФ занимает «господствующее» положение во всем мире. У страны самое мощное оружие и огромный запас ресурсов. Также он подчеркнул, что экономика России стабильна и активно развивается и обратил внимание на то, что в Европе и Америке, напротив, проходят массовые восстания и они, по словам главы ЛДПР, «полыхают» от недовольства граждан.

ФАН сообщал, что президент США Джо Байден на грядущем саммите намерен донести до российского лидера Владимира Путина, что «США вернулись».