Перечислены обреченные на расплату за грехи прошлой жизни знаки зодиака

Москва, 13 июня. Российские астрологи проанализировали карту созвездий и вычислили три знака зодиака, которым выпала непростая судьба и ряд серьезных испытаний из-за прошлой жизни.

Созвездие, под которым родился человек, определяет не только его характер, но и судьбу. По словам астрологов, некоторые люди не могут быть счастливы из-за поступков или принципов прошлой жизни. Сразу трем знакам зодиака приходится "чистить карму" на Земле и учиться жить в гармонии с собой и миром.

Овны не могут быть по-настоящему счастливы из-за накопленных обид в прошлой жизни. Астрологи предполагают, что представители этого знака зодиака самоотверженно помогали людям и в итоге превратились в заложников ситуации — окружающие воспринимали простую человеческую помощь как должное, чем обижали Овнов. Чтобы перестать страдать, людям этого знака нужно снова научиться помогать близким и ничего не ждать взамен, тогда в их жизни все наладится.

Раки, как и Овны, обречены на страдания. В течение жизни представителям знака приходится справляться с различными испытаниями, в минуты отчаяния они даже делают вывод, что кто-то за что-то их наказывает. Но на самом деле трудности нужны Ракам, чтобы закалить характер и научиться жить на полную силу, не упуская возможности расширить границы собственного сознания, пишет портал «Экспресс-новости».

Третьим обреченным на страдание знаком зодиака являются Девы. Рожденные с 24 августа по 23 сентября люди с трудом переживают расставания с близкими и через боль принимают любые перемены в жизни. Из-за смерти любимых людей могут впасть в глубокую депрессию. Астрологи объясняют высокую чувствительность Дев тем, что в прошлой жизни они занимались целительством и помогали нуждающимся. Теперь же пришла пора расплачиваться за прошлый дар. Чтобы перестать чувствовать себя жертвой, представителям знака нужно взять под контроль эмоции и ставить свои интересы на первое место.

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