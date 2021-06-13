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Многодетную мать нашли мертвой в Курганской области

Происшествия
Многодетную мать нашли мертвой в Курганской области
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Курган, 13 июня. Женщина ушла из дома и не вернулась. Спустя три дня правоохранители обнаружили ее труп.

По данным следствия, вечером 1 июня 27-летняя жительница поселка Лебяжье вышла из своего дома, после чего перестала выходить на связь. Родственники обратились за помощью в полицию.

Женщину объявили в розыск, а спустя три дня ее нашли мертвой. СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. В настоящее время обстоятельства и причины ее гибели устанавливаются. Отмечается, что у погибшей остались три ребенка.

Жительница Кемерово выпал из окна девятиэтажного общежития. Инцидент произошел на улице Ворошилова, сообщало издание A42.RU.

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курган труп полиция смерть женщина
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