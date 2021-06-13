Журавко дал совет американским журналистам в ответ на провокационную обложку Time

Херсон, 13 июня. Бывший депутат Рады Алексей Журавко оценил провокационную обложку номера журнала Time, который вышел перед встречей президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена.

В преддверии саммита Россия — США, который состоится 16 июня в Женеве, американские журналисты решили изобразить Владимира Путина в отражении очков главы Белого дома. В редакции отметили, что основной целью Вашингтона является то, чтобы российский лидер ушел с переговоров со словами: «Американцы что-то замышляют против нас».

Украинский политик Алексей Журавко отреагировал на появившийся выпуск журнала Time. Бывший депутат дал совет изданию перед встречей лидеров стран в Швейцарии.

«А я скажу так: пусть даже не мечтает!» — написал Журавко в Telegram-канале.

В Белом доме также озвучили основную цель Байдена на президентской встрече. По словам представителей администрации, Вашингтон намерен дать «жесткий сигнал» Москве.