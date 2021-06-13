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Путин указал на сдержанную позицию России в отношении США

Армия
Путин указал на сдержанную позицию России в отношении США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 июня. Россия ведет себя довольно сдержанно по отношению к Соединенным Штатам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что Москва не сделала ни одного шага, который мог бы привести к усугублению нынешней ситуации.

«Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», — указал Путин.

При этом российский лидер выразил надежду на то, что переговоры с президентом США Джо Байденом смогут создать условия для дальнейшего обсуждения вопросов стратегической ядерной стабильности.

Ранее президент РФ сообщал, что намерен обсудить с главой Белого дома вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты и экологию.

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Все новости / Армия / Путин указал на сдержанную позицию России в отношении США
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