Путин указал на сдержанную позицию России в отношении США

Москва, 13 июня. Россия ведет себя довольно сдержанно по отношению к Соединенным Штатам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что Москва не сделала ни одного шага, который мог бы привести к усугублению нынешней ситуации.

«Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», — указал Путин.

При этом российский лидер выразил надежду на то, что переговоры с президентом США Джо Байденом смогут создать условия для дальнейшего обсуждения вопросов стратегической ядерной стабильности.

Ранее президент РФ сообщал, что намерен обсудить с главой Белого дома вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты и экологию.