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Определен тип боли в животе, требующий экстренного обращения к гастроэнтерологу

Общество
Определен тип боли в животе, требующий экстренного обращения к гастроэнтерологу
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Москва, 13 июня. Боль в животе может возникать по разным причинам, поэтому не всегда является тревожным симптомом и показанием для визита к врачу. Беспокоиться о ней стоит в определенных случаях.

Например, нужно посетить врача, если боль становится постоянной или слишком сильной. Последнее может указывать на непроходимость кишечника, отмечают медики.

Другим поводом для тревоги и обращения к специалисту является изжога, от которой не удается избавиться при помощи отпускаемых без рецепта лекарств, пишет Medikforum.

«Хотя случайная изжога является обычным явлением, вам следует обратиться за помощью, если у вас также есть тошнота, рвота, проблемы с глотанием, или если изжога не дает вам спать по ночам», — говорится в публикации.

Консультация гастроэнтеролога рекомендована также при появлении крови в стуле, ощущении комка в горле и достижении 45 лет. По словам врачей, достигнувшим этого возраста лицам стоит обратиться к специалисту, даже если они чувствуют себя хорошо и не наблюдают никаких симптомов. Американское онкологическое общество советует проходить первую скрининговую колоноскопию в 45 лет, а затем каждые 10 лет.

Гастроэнтеролог Юлия Коковина заявила, что женщинам после 40 лет необходимо пересматривать свой рацион. Медик объяснила, что и почему необходимо менять в питании.

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