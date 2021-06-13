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Путин ответил на вопрос об обмене киберпреступниками с США

Политика
Путин ответил на вопрос об обмене киберпреступниками с США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 июня. Россия готова наладить с США взаимную выдачу киберпреступников, если будет достигнута соответствующая договоренность, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Журналист Павел Зарубин в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» задал президенту вопрос о российско-американском обмене преступниками. Лидер страны напомнил, что договоренности в таких случаях выражаются в межгосударственных документах.

«И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны», — ответил Путин.

Президент ранее заявил, что планирует обсудить вопрос стратегической стабильности на встрече с американским лидером Джо Байденом.

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путин сша преступность
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