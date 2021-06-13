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Россиянка Аверина завоевала золото чемпионата Европы по художественной гимнастике

Спорт
Россиянка Аверина завоевала золото чемпионата Европы по художественной гимнастике
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Варна, 13 июня. Дина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в упражнении с мячом.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото европейского первенства, которое проходит в болгарской Варне. Она показала лучший результат в упражнении с мячом, набрав 28,850 балла. Серебряную медаль завоевала Линой Ашрам из Израиля, белоруска Алина Горносько заняла третье место.

Примечательно, что до этого Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнении с обручем. Континентальное первенство в Болгарии завершится 13 июня.

Ранее сборная России по футболу установила антирекорд чемпионатов Европы. Поражение от Бельгии стало самым крупным для страны-хозяйки континентального первенства.

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