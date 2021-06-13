Автолюбители активно продают подержанные машины в возрасте до года

Москва, 13 июня. Количество объявлений о продаже подержанных транспортных средств в возрасте до года увеличилось. Повышение находится на уровне 15,6%.

На вторичном рынке фиксировалось повышение предложения подобных транспортных средств в апреле-мае текущего года. Соответствующие данные приводятся в исследовании «Авито Авто». Средняя стоимость машин оценивается в 1 180 192 рублей. Значение увеличилось на 30,1% относительного прошлого года, передает «Российская газета».

Популярность подержанных автомобилей с небольшим сроком эксплуатации на рынке существенно подросла. Повышение наблюдается по сравнению с первой половиной минувшего года. Покупкой агрегатов интересовались на 29% больше в январе-мае текущего года относительно показателей двухлетней давности.

Правительство России ранее приняло решение не продлевать программу льготного автокредитования, поскольку рынок перегрет и не требует дополнительных стимулов. В стране приобретено 147,4 тысячи машин в мае. Полученный результат в 2,3 раза превышает показатель продаж прошлого года.

Соблюдение ряда правил позволит продлить эксплуатацию машины. Об уходе за транспортным средством рассказало издание «ФедералПресс».