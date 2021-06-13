Футболист бельгийской сборной Кастань получил двойной перелом в игре против России

Санкт-Петербург, 13 июня. Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил о серьезной травме у защитника Тимоти Кастаня. Футболисту придется пропустить оставшиеся игры Евро-2020.

Футболист получил травму в групповом матче против сборной России. Он столкнулся с полузащитником Далером Кузяевым. Покинувшему поле Кастаню диагностировали двойной перелом стенки глазницы.

Травмированного игрока заменил Томас Менье. Он стал автором второго гола в ворота российской команды. В первом групповом матче в Петербурге «красные дьяволы» победили со счетом 3:0.