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Ветеран разведки ВС США рассказал, как предотвратить ядерную войну между Россией и НАТО

Армия
Ветеран разведки ВС США рассказал, как предотвратить ядерную войну между Россией и НАТО
wikipedia.org  /  United States Department of Energy / Public Domain

Вашингтон, 13 июня. Международный договор о кибербезопасности позволит избежать масштабного ядерного конфликта. Об этом заявил ветеран разведывательного управления Пентагона Скотт Риттер.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов ответить на кибератаки всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия, передает «ПолитРоссия».

Риттер уверен, что подобное положение вещей требует заключения международного договора о кибербезопасности между США, НАТО и Россией. Он также добавил, что Москва неоднократно настаивала на подписании подобного документа, однако США отвергают данную инициативу, утверждая, что она «подрывает американскую стратегию кибербезопасности».

«Вот уже более десяти лет Россия настаивает на заключении кибернетического договора по образцу Конвенции по химическому оружию. В своем выступлении в 2009 году заместитель секретаря Совета безопасности России Владислав Шерстюк изложил базовые условия России для такого договора, а именно запрет любой стране тайно внедрять вредоносные коды или схемы, которые могут быть дистанционно активированы во время войны», — напомнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала российской ядерной триады. По словам главы государства, вблизи границ России возникают риски, которые требуют постоянной и высокой боеготовности со стороны Вооруженных сил РФ. Президент подчеркнул, что новейшие образцы вооружения, а также подготовка военнослужащих позволят нивелировать любые угрозы.

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