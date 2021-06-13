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Путин рассказал об одном профессиональном решении Байдена

Политика
Путин рассказал об одном профессиональном решении Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 июня. Президент США Джо Байден проявил профессионализм, приняв решение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, продление СНВ-3 было сделано «не с кондачка». Это решение продемонстрировало профессионализм главы Белого дома, уточнил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал, чего ждет от встречи с Джо Байденом. По словам президента РФ, Москва и Вашингтон стараются уменьшить уровень негатива в риторике, однако обольщаться не стоит.

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Все новости / Политика / Путин рассказал об одном профессиональном решении Байдена
путин россия сша байден
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