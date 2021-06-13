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Политолог пояснил, как коронавирус может повлиять на результаты Евро-2020

Спорт
Политолог пояснил, как коронавирус может повлиять на результаты Евро-2020
Невские Новости  /  Анна Карпова

Делая прогнозы и ставки на предстоящий чемпионат Европы по футболу, не стоит забывать о коронавирусе. Положительный тест у ведущих спортсменов может сыграть определяющую роль в результате игры. О том, насколько Санкт-Петербург готов к проведению турнира в условиях пандемии, поможет ли ковидный протокол избежать распространения инфекции среди футболистов и болельщиков, рассказал кандидат политических наук, руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов.

По словам эксперта, финальный результат текущего чемпионата по футболу крайне непредсказуем, так как в этом году сборным придется соревноваться не только друг с другом, но и с риском обнаружения у членов команды коронавирусной инфекции.

«Не исключено, что коронавирус может оказать большое, даже определяющее значение на результат отдельной игры. При этом предсказать его влияние невозможно в силу самой специфики распространения вируса и мер по борьбе с ним, поэтому на Евро-2020 COVID-19 — это общий соперник, с которым будут бороться все без исключения», — отмечает Виталий Горохов.

Специалист рассказал, как коронавирус может повлиять на результаты Евро-2020
rfs.ru  / Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

К примеру, из-за положительных тестов у игроков сборной Испании — Серджи Бускетс и Диего Льоренте — тренерскому штабу пришлось готовить резервную команду из 17 футболистов. Запасные игроки не будут контактировать с основной командой. В случае необходимости любого из них заявят дополнительно.

По оценке эксперта, Северная столица готова на должном уровне обеспечить меры антиковидной безопасности для гостей и игроков сборных. Кроме того, как отмечает Горохов, у большинства людей уже сформировалось понимание антиковидных правил как неотъемлемой части повседневности, поэтому ношением масок и иными ограничениями болельщиков не удивить и не отпугнуть.

«И участникам турнира, и болельщикам два раза объяснять необходимость соблюдения антиковидных правил не придется. Дело не столько в санкциях, сколько в том, что выявление вируса в команде способно поставить крест на успешном выступлении на турнире», — резюмировал кандидат политических наук.

Ранее ФАН сообщал, что российская футбольная сборная установила антирекорд чемпионатов Европы, проиграв Бельгии в первом матче группового этапа Евро-2020. Сборная Бельгии накануне со счетом 3:0 обыграла Россию в матче Евро-2020, который прошел на стадионе «Газпром Арена».

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Все новости / Спорт / Политолог пояснил, как коронавирус может повлиять на результаты Евро-2020
футбол евро-2020 коронавирус
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