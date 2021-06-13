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Поклонская заявила о нежелании Украины налаживать отношения с Россией

Политика
Поклонская заявила о нежелании Украины налаживать отношения с Россией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 13 июня. Действующее украинское руководство не планирует налаживать партнерские отношения с Россией, заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Отношения между Москвой и Киевом начали ухудшаться из-за агрессивной политики руководителей Украины, которые пришли к власти путем государственного переворота в 2014 году.

Наталья Поклонская заявила, что при желании отношения между странами можно было бы восстановить, однако сейчас это невозможно.

«К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет», — сказала депутат в интервью РИА Новости.

Парламентарий также назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму. По ее словам, это связано с новым местом работы.

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украина поклонская госдума
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