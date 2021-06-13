Аэропорт Махачкалы первым на Северном Кавказе получил телескопические трапы

Махачкала, 13 июня. Столичный аэропорт в Дагестане первым на Северном Кавказе получил два телескопических трапа для посадки и высадки пассажиров, сообщили ФАН в воздушной гавани. Новые технические средства позволят в 2,5 раза увеличить пропускную способность.

Телетрапы приобретены семьей сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова, которая владеет махачкалинским аэропортом. На их средства проводится в целом модернизация воздушной гавани.

«Конечным владельцем аэропорта является семья Керимовых. Строительство нового международного терминала осуществляется за счет их инвестиций, в том числе и приобретение данных телетрапов», — объяснили ФАН в организации.

Новые трапы уже устанавливают в аэропорту. Теперь пассажиры смогут добираться до самолетов не только с помощью привычных автобусов, что увеличит пропускную способность с 60 до 150 человек в час.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт в Дагестане в мае обслужил более 170 тысяч пассажиров. Этот показатель стал рекордным за аналогичные периоды почти за столетнюю историю воздушной гавани.