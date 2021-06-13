Кафельников назвал «позорищем» игру России и Бельгии на Евро-2020

Москва, 13 июня. Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на поражение российской сборной в матче с Бельгией на чемпионате Европы.

Игра между россиянами и бельгийцами прошла 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча, состоявшаяся в рамках группового этапа Евро-2020, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Два мяча в ворота российской национальной команды забил Ромелу Лукаку. Кафельников охарактеризовал встречу одним словом.

«Позорище», — написал теннисист в своем Twitter-аккаунте во время матча.

После игры с бельгийцами российская сборная установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. Россия стала первой страной-хозяйкой Евро, которая проиграла с крупным счетом.