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Кафельников назвал «позорищем» игру России и Бельгии на Евро-2020

Спорт
Кафельников назвал «позорищем» игру России и Бельгии на Евро-2020
instagram.com  /  @yevgenykafelnikov

Москва, 13 июня. Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на поражение российской сборной в матче с Бельгией на чемпионате Европы.

Игра между россиянами и бельгийцами прошла 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча, состоявшаяся в рамках группового этапа Евро-2020, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Два мяча в ворота российской национальной команды забил Ромелу Лукаку. Кафельников охарактеризовал встречу одним словом.

«Позорище», — написал теннисист в своем Twitter-аккаунте во время матча.

После игры с бельгийцами российская сборная установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. Россия стала первой страной-хозяйкой Евро, которая проиграла с крупным счетом.

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