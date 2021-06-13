Экспансия Анкары в Закавказье: станет ли Армения стратегическим сателлитом Турции

В Армении 20 июня состоятся досрочные выборы в парламент. Ход избирательной кампании показывает, что шансы Никола Пашиняна на победу висят на волоске. Однако буквально накануне выборов одиозный политик проворачивает обмен пленными, что дает почву для предположений о его сговоре с Азербайджаном и Турцией, которая намерена еще больше упрочить свое влияние на Южном Кавказе.

В последние несколько месяцев стратегия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна заключается в прагматичном лавировании и расчете на поддержку сразу двух европейских акторов — России и Франции. Но если этого будет недостаточно для переизбрания, сможет ли он пойти на сделку с Турцией?

Внешняя политика Эрдогана — гнуть свою линию

Несмотря на довольно сложную внутриполитическую ситуацию и социальную напряженность, на внешнем фронте Анкара начала активную фазу экспансии в регионе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует распространить свое влияние в Средиземноморье и Северной Африке. После Ливии он добрался и до Алжира: совсем недавно Анкара сделала финансовые вливания в экономику страны в размере 5 млрд долларов, а также ратифицировала соглашение о морском судоходстве. Еще один морской договор в ближайшей перспективе планируется заключить с Палестиной.

Открытие новых запасов углеводородов в Черном море должно стать экономическим базисом, на котором Анкара будет строить свою экспансию.

С началом совместного производства «Байрактаров» на Украине и в Азербайджане появится возможность обходить санкции на покупку комплектующих, а также кратно увеличить количество выпускаемых беспилотников.

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

Для решения проблем с бюджетом Анкара вполне может прийти к варианту конфликтов «под ключ» для рекламы продукции собственного военно-промышленного комплекса. Такой точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Анкара предлагает решение проблем «под ключ». Вы покупаете нашу продукцию — мы решаем ваш вопрос. Осенняя война в Карабахе очень яркий тому пример. Сейчас Турция пытается нечто подобное провернуть на Украине, и от того, как у нее это получится, будет зависеть дальнейший рост экспорта продукции ВПК», — считает эксперт.

В то же время не оставляет сомнений то, что фокус Анкары сосредоточен в первую очередь на Закавказье.

К чему ведет переизбрание Пашиняна

Напряжение вокруг выборов в Армении вызвано не только внутренними противоречиями и раздробленностью политического поля. Фактор внешней угрозы в виде новой войны с Азербайджаном или, хуже того, с Турцией вполне способен оказать решающее влияние на мнение избирателей.

Азербайджанский и турецкий лидеры 15 июня в Шуше могут подписать договор о стратегическом союзе, что ставит армянский народ не только перед выбором нового главы правительства, но и дальнейшего пути развития: либо война, к которой сейчас страна явно не готова, либо статус младшего партнера Анкары.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran'da Azerbaycan'a gidecek.



????Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Aliyev'le görüşecek.https://t.co/3yGXZ6TLp2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 12, 2021

Обмен 15 пленных армян на карты минных полей Агдамского района, который состоялся 12 июня, тоже является результатом этого процесса.

Стоит ли судить о важности возвращения пленных для предвыборной кампании Никола Пашиняна, когда рейтинг партии «Гражданский договор» продолжает неуклонно снижаться и почти сравнялся с блоком экс-президента Роберта Кочаряна? Не исключено, что подобный обмен может произойти за пару дней до выборов.

Неспроста одним из посредников стала Грузия. По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, последние два-три месяца работа над вопросом передачи 15 военных Еревану велась как с Азербайджаном и Арменией, так и с США. Глава грузинского МИД не стал упоминать Турцию, однако несомненно, что этот вопрос согласовывался и с Анкарой во время встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 июня.

tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Тогда по итогам переговоров было объявлено, что Анкара выступает за укрепление взаимодействия между странами региона и готова поддержать трехстороннее сотрудничество в форматах Азербайджан — Грузия — Армения или Турция — Азербайджан — Грузия.

«Турция видит Грузию в качестве ключа регионального сотрудничества. Мы верим, что сможем провести разные работы, которые усилят и увеличат важность и мир в нашем регионе», — заявил по итогам двусторонней встречи Эрдоган.

Выдача Азербайджаном армянских военных через незримое посредничество Тбилиси только подтвердила его слова.

Таким образом, вокруг Армении не просто замкнута дуга из стран, которые находятся под серьезным влиянием Анкары. Правительство в Ереване само является участником этих процессов.

Показательна также и роль в организации обмена пленными исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филиппа Рикера. Поездка дипломата по странам Закавказья определила итоговый результат обмена и продемонстрировала, в каком исходе выборов в Армении заинтересован Вашингтон.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Этим ходом Соединенные Штаты также показали, что могут серьезно повлиять на баланс сил в регионе, однако постоянно заниматься подобными вопросами не готовы.

«Турция часто действует не как союзник НАТО, но США заинтересованы в том, чтобы сохранить привязанность Турции к Западу», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Если Анкара найдет возможность для уступок Вашингтону, к примеру, допустит американские компании Exxon Mobil и Chevron к разработке месторождений в Черном море, или же найдет компромисс по зенитно-ракетным системам С-400, то она сможет упрочить статус регионального лидера и получить исключительный контроль над Южным Кавказом.

Таким образом, в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена США заготовили геополитический гамбит у ближних рубежей России, а проводником этих идей может стать пока еще возглавляющий Армению Никол Пашинян.

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