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Netflix и Ubisoft работают над анимационным сериалом по игре Far Cry

Общество
Netflix и Ubisoft работают над анимационным сериалом по игре Far Cry
Prt Scr youtube.com  /  Ubisoft Россия

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговая платформа Netflix и компания Ubisoft выпустят анимационный сериал по культовой игре Far Cry. Сейчас проект находится в стадии разработки.

О работе над мультсериалом по знаменитому шутеру стриминговый сервис сообщил в Twitter-аккаунте фан-мероприятия Netflix Geeked Week. Детали проекта пока не раскрываются, но отмечается, что это будет совершенно новый анимационный сериал.

Первая игра из серии Far Cry вышла в 2004 году. Были попытки экранизировать игру, но фильм Уве Болла 2008 года получил очень низкие оценки зрителей.

Сейчас геймеры ждут выхода шестой части Far Cry, которую должны выпустить в этом году. Перед релизом игру покажут на консолях предыдущего поколения. Разработчики не хотят повторить ошибки нашумевшего проекта CyberPunk 2077.

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netflix сериал Ubisoft far cry
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