Netflix и Ubisoft работают над анимационным сериалом по игре Far Cry

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговая платформа Netflix и компания Ubisoft выпустят анимационный сериал по культовой игре Far Cry. Сейчас проект находится в стадии разработки.

О работе над мультсериалом по знаменитому шутеру стриминговый сервис сообщил в Twitter-аккаунте фан-мероприятия Netflix Geeked Week. Детали проекта пока не раскрываются, но отмечается, что это будет совершенно новый анимационный сериал.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r