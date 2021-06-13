Netflix и Ubisoft работают над анимационным сериалом по игре Far Cry

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговая платформа Netflix и компания Ubisoft выпустят анимационный сериал по культовой игре Far Cry. Сейчас проект находится в стадии разработки.

О работе над мультсериалом по знаменитому шутеру стриминговый сервис сообщил в Twitter-аккаунте фан-мероприятия Netflix Geeked Week. Детали проекта пока не раскрываются, но отмечается, что это будет совершенно новый анимационный сериал.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Первая игра из серии Far Cry вышла в 2004 году. Были попытки экранизировать игру, но фильм Уве Болла 2008 года получил очень низкие оценки зрителей.

Сейчас геймеры ждут выхода шестой части Far Cry, которую должны выпустить в этом году. Перед релизом игру покажут на консолях предыдущего поколения. Разработчики не хотят повторить ошибки нашумевшего проекта CyberPunk 2077.