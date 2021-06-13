Спрос на кокошники в России вырос в три раза на фоне Евро-2020

Москва, 13 июня. Футбольные фанаты активно скупают кокошники в период проведения Евро-2020. Такую информацию предоставил крупный российский маркетплейс.

Больше всего специального грима, одежды и различных футбольных атрибутов приобретают в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Спрос на такие товары в интернет-магазинах в преддверии мероприятия вырос на 227%.

Кокошники стали очень популярными среди футбольных болельщиков еще в период чемпионата мира в 2018 году. Фанаты Евро-2020 также активно используют этот атрибут на матчах. Спрос на шарфы с триколором на фоне мероприятия вырос в 35 раз.

Матч Россия — Бельгия посетило рекордное количество зрителей на Евро-2020. Игру первого тура группового этапа чемпионата в Санкт-Петербурге посетили 26 264 болельщиков.