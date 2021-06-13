BR Engineering объявила о создании российского гоночного электрокара

Москва, 13 июня. Корпорация BR Engineering разработает российский гоночный электромобиль. Проект реализуется в кооперации со столичным университетом.

На базе спортивного прототипа BR03 планируется разработать два транспортных средства совместно с Московским политехническим университетом. Рынок пополнится дорожным двухместным спорткаром и гоночным автомобилем. Перспективы электрической модификации машины и технические характеристики не разглашаются, передает «Коммерсантъ».

Ожидается, что дорожная версия будет укомплектована 4,4-литровым бензиновым турбодвигателем Aurus.

Американский производитель Tesla ранее презентовал новый скоростной электромобиль Model S Plaid. Транспортное средство может разогнаться за две секунды до 96,5 километра в час.

По данным «ФедералПресс», в России может вырасти стоимость бензина премиальных марок. Это объясняется растущим спросом на энергоресурсы.