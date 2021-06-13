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Группа Garbage спела о Black Lives Matter и Me Too в новом студийном альбоме

  /   Обновлено: 13 июня 2021 11:52
Общество
Группа Garbage спела о Black Lives Matter и Me Too в новом студийном альбоме
Global Look Press  /  Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 13 июня. Американская группа Garbage после пятилетнего молчания представила новый альбом под названием No Gods No Masters. Пластинка получилась остросоциальной и даже политической.

В седьмой по счету студийный альбом Garbage вошли 19 треков. Коллектив за свои 26 лет существования почти никогда не выпускал песен на социальные или политические темы. Поэтому новая пластинка No Gods No Masters сильно удивила преданных поклонников группы. Композиции, представленные на диске, поднимают темы протестов Black Lives Matter, движения Me Too и сексизма, а также затрагивают проблемы глобального потепления.

Работа над пластинкой длилась несколько лет. Большинство материалов было записано еще в 2018 году. Полностью Garbage закончила студийные сессии за несколько дней до начала тотального локдауна. Из-за пандемии коронавируса группа приняла решение заморозить альбом. По словам солистки Ширли Менсон, за полтора года, пока пластика «пылилась на полке», новые треки стали только актуальнее.

Альбом No Gods No Masters доступен уже на всех аудиоплатформах. В делюкс-версии, помимо новых треков группы, можно услышать каверы Garbage на песню Starman Дэвида Боуи и Because the Night Брюса Спрингстина.

Ранее певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, совершила каминг-аут во время беседы с корреспондентом о выходе нового альбома «Не за что».

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музыка альбом Garbage
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