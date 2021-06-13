Глава Союза армян России сказал, сколько денег отправляют его соотечественники родным

Вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис негативно отразился на заработках армян в Российской Федерации. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза армян России Ара Абрамян.

«Сегодня люди не так зарабатывают, как раньше. Кризис из-за коронавируса, общий мировой кризис на бюджете семей очень сильно сказывается», — пояснил представитель армянской диаспоры.

Ара Абрамян заявил о многократном сокращении совокупного объема денежных средств, которые его соотечественники регулярно посылают родным в Армению.

«Я могу сказать, раньше, в денежные времена, армяне отправляли родственникам на Родину 500–700 — более полумиллиарда — долларов помощи. Сегодня эта сумма в 3–4 раза уменьшилась. Сами уже бедные. Много армян до конца месяца в долгах — не хватает денег даже», — посетовал собеседник ФАН.

Ранее Ара Абрамян рассказал о массовых проблемах армян с оформлением миграционных документов в связи с истечением 15 июня моратория на выдворение и депортацию из России иностранных граждан. Он действовал в связи с пандемией коронавирусной инфекции: в этот период армяне, как и представители других иностранных государств, могли не продлевать документы о временном пребывании в нашей стране, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания. По мнению президента Союза армян России, его соотечественникам требуется дополнительное время, чтобы уладить все связанные с этим вопросы. Армяне сегодня боятся уехать на свою Родину, опасаясь проблем с въездом обратно в Россию.